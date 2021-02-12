На дорозі Закарпаття внаслідок негоди утворилася триметрова яма (фото)

Дорогу збудували 40 років тому

На Закарпатті через значні дощі на місцевій дорозі до села Ворочево в Перечинській громаді утворилася триметрова вирва. До села заблокований рух великого пасажирського транспорту та вантажівок. Про це повідомив голова Перечинської територіальної громади Іван Погоріляк, пише Укріформ.

«Унаслідок значних опадів на місцевій дорозі перед в’їздом у село Ворочево стався обвал дороги. Цією дорогою люди добираються щоранку на роботу із села, вона будувалася 40 років тому. Під дорогою тече струмок, його було пущено в бетонні кільця. Але за довгий час бетон попсувався, через тріщину вода почала виливатися на дорогу», – розповів Погоріляк.

За його словами, прорвало бетонні кільця вчора під час дощу, комунальники громади розкопали дорогу, намагаючись залатати прогалину. Але виявилося, що там треба міняти 10 метрів цієї бетонної труби.

«Таких коштів у нашої громади немає, тому дорогу заблокували – там їздить тільки малогабаритний транспорт, у село не їздять автобуси та вантажні машини, бо обвал дороги може збільшитися», – пояснив голова Перечинської ТГ.

Наразі глибина вирви, яка зайняла половину проїжджої частини дороги, становить три метри. У громаді чекають на комісію Служби місцевих автодоріг у Закарпатській області, спеціалісти якої повинні допомогти розв’язати проблему.

На Закарпатті 12 лютого внаслідок погіршення погоди підтоплено ряд населених пунктів, чотири населених пункти залишились без електропостачання.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.