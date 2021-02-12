На Буковині десятки автівок із дітьми застрягли посеред траси (відео)

За ніч на Буковині випало від 8 до 15 см снігу

У заторі люди пробули приблизно дві години

У Чернівецькій області в ніч на 12 лютого десятки автомобілів опинились у снігових заметах посеред автомобільних трас. Як повідомила у Facebook користувачка Елена Ротар, на трасі «Маршинці-Котелеве» вночі приблизно 20 автомобілів опинилися в сніговій пастці.

«Ми в заторі пробули біля двох годин. Котелівська пожежна машина по черзі витягувала кожне авто, у деяких із них були маленькі діти», – повідомила жінка, опублікувавши відео з місця пригоди.

Рятувати полонених у хуртовині приїхала місцева пожежна машина.

Також відомо, що вночі сильні хуртовини й перемети ускладнили проїзд на автошляхах у селі Остриця Герцаївського району, у Шишківцях Кіцманського району, у села Рокитне, Магала, Рідківці Новоселицького району та Черепківцях Глибоцького району.

За повідомленням пресслужби патрульної поліції Чернівецької області, станом на ранок 12 лютого проїзд на автомобільних шляхах Буковини забезпечено.

За ніч на Буковині випало від 8 до 15 см снігу. Інтенсивний снігопад супроводжувався вітром, а це призводило до утворення переметів. Із ночі і до 5 ранку було задіяно 51 одиниць техніки та 108 робітників. Покриття на дорогах держзначення – місцями засніжене. Проїзд забезпечено.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.