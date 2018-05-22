Силовики вилучили у підпільних цехах майже 20 тонн сурогатного алкоголю

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Виявлена контрафактна алкогольна продукція

Контрафактна алкогольна продукція збувалася, в тому числі, на території Києва

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 слідчим управлінням фінансових розслідувань податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у Києві та за оперативного супроводження СБУ, на території м. Миколаїв припинене та ліквідоване масове виробництво контрафактного алкоголю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, у ході обшуків складських приміщень, які використовувались для виготовлення та збуту контрафакту, вилучено сировину у вигляді спиртовмісної рідини загальним об’ємом близько 20 тонн, обладнання, пластикову тару.

Установлено, що організували зазначене виробництво мешканці Миколаєва. Зазначені особи збували незаконно виготовлену продукцію іншим особам для подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, в тому числі на території Києва.

На даний час призначено судово-хімічну експертизу для встановлення наявності реальної загрози для життя і здоров’я людей, які могли вживати вказану продукцію.

Досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, триває.

Як повідомлялося, 22 травня в м. Бориспіль внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження.