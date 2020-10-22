Сімейний наркобізнес: на Київщині парочка збувала амфетамін і марихуану (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку поліція вилучила 4 кг марихуани Фото: Нацполіція

Поліція затримала наркодилерів

У селі Димер Вишгородського району Київської області поліцейські затримали співмешканців за збут амфетаміну та марихуани.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 24-річної жінки та її 29-річного співмешканця працівники Вишгородського відділу поліціі спільно з кінологами виявили та вилучили 50 г фасованого амфетаміну та 4 кг марихуани. Все це чоловік і жінка зберігали з метою збуту, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що раніше наркодилерка вже притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, однак на шлях виправлення не стала.

Обшук правоохоронці провели в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин.

Дилерів поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі поліція встановлює шляхи походження амфетаміну та наркозілля.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За скоєне наркозбувачам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.