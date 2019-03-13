Синоптик розповіла, коли до Києва прийде тепло



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За кілька днів у столиці потеплішає

У середу, 13 березня, у Києві буде сонячно, але прохолодно. Вдень температура повітря прогріється до +5+7 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, на вихідні, 16-17 березня, та в понеділок у столиці потепліє до +12+18 градусів.

«Проте, з 20 березня температура повітря знову трохи знизиться», - зазначила Діденко.

Вона радить скористатися теплою погодою вихідними і подихати свіжим повітрям. «Якщо, звичайно, десь вдасться зловити це свіже повітря, враховуючи зростання у геометричній прогресії разом із березневими днями, диму від шашликів та спалювання минулорічного мотлоху», - додала синоптик.

Як повідомлялося, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 8-9 березня у Києві побито 4 температурні рекорди.

Раніше повідомлялося, що 8 березня у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд: були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.

Нагадаємо, середня температура зими в Києві склала 2 градуси морозу, що на 2 градуси вище від кліматичної норми.

Всі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 4,8 градуса перевищила норму.