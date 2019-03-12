У березні в Києві вже побито чотири температурні рекорди



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Темпи глобального потепління пришвидшуються, переконані кліматологи

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 8-9 березня у Києві побито 4 температурні рекорди. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

«8 березня у столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1°С, що на 1,6°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 2016 році. В цей день було побито і рекорд максимальної температури повітря, яка після полудня досягла +17,7°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного значення 2016 року», - повідомляють кліматологи.

9 березня у Києві температура найтеплішої ночі за 139 років спостереження не опустилась нижче +7,0°С, що на 1,7°С вище ніж це було у 2016 році. Середньодобова температура повітря склала +10,5°С, що на 2,2°С тепліше попереднього рекордного значення 1975 року. «За кліматичним календарем такі середньодобові температури відповідають 21-22 квітня», - зазначили в обсерваторії.

Кліматологи звернули увагу на те, що три з рекордів побили на 2-3°С ті, які були встановлені лише три роки тому.

«Згадані рекорди переконливо свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління, адже раніше рекорди не оновлювались десятиліттями», - зазначив директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олександр Косовець.

Раніше повідомлялося, що 8 березня у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд: були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.

Нагадаємо, середня температура зими в Києві склала 2 градуси морозу, що на 2 градуси вище від кліматичної норми.

Всі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 4,8 градуса перевищила норму.