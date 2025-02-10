Скандал навколо закриття Art Ukraine Gallery. ТРЦ «Домосфера» зробив заяву

Наталя Заболотна заявила про «рейдерство», орендодавець заперечив

Адміністрація торговельного центру «Домосфера» заявила, що не має жодного конфлікту з Наталією Заболотною, яка повідомила про нібито «рейдерське захоплення» Art Ukraine Gallery у їхньому приміщенні. Також у ТЦ повідомили, що заяви Заболотної є «виключно її особистою ініціативою та не мають жодних юридичних чи договірних підстав».

У ТЦ «Домосфера» зазначили, що з 2019 року на їх території працює культурний простір D.HUB для розвитку сучасного мистецтва і з 2023 року вони уклали договір надання послуг із розміщення експозиції з ФОП Наталією Заболотною, яка стала організовувати виставки у просторі D.HUB під назвою Art Ukraine Gallery.

«Проєкт не мав комерційної складової, і всі його партнери користувалися простором на символічних умовах. ФОП Заболотна сплачувала 1 000 грн/міс за користування площею понад 1 700 м² з обладнанням та меблями. Договір завершився у грудні 2024 року, і згідно з домовленостями, співпраця не була продовжена… Рішення не продовжувати співпрацю з Наталією Заболотною ухвалене у зв’язку з тим, що її підхід до використання простору перестав відповідати початковій концепції проєкту, яка передбачала виключно благодійний формат. Це стандартне завершення договірних відносин, яке не може бути підставою для спекуляцій у публічному просторі», – йдеться у заяві адміністрації ТЦ.

Також адміністрація підкреслила, що ТРЦ «Домосфера» ніколи не мав і не має юридичних відносин із юридичною особою під брендом Art Ukraine Gallery.

«Жоден із художників, які брали участь у виставковій діяльності D.HUB, не заявив про намір залишити простір, тому ТЦ продовжує співпрацювати з митцями та укладати нові договори експозиції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у громадській організації «Відчуй», яка брала участь у спільній благодійній діяльності із Наталією Заболотною, відкинули звинувачення останньої щодо нібито захоплення Art Ukraine Gallery. Голова ГО «Відчуй» Людмила Пишна заявила, що Заболотна намагається залучити її до ситуації із продовженням договірних відносин між ТЦ «Домосфера» та ФОП Наталія Заболотна.