У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору

Видання буде цікавим і корисним до прочитання і дітям, і дорослим – Марина Хонда

Сьогодні в Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю презентували довідник «30 перлин Києва», надрукований із використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень.

Проєкт реалізований Управлінням туризму та промоцій КМДА разом із творчою командою, до складу якої увійшли люди з порушеннями зору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

«Видання буде цікавим і корисним до прочитання і дітям, і дорослим. Завдяки цьому проєкту люди з порушеннями зору зможуть не лише дізнатися більше про історичні пам’ятки та туристичні локації столиці, а й буквально відчути їх на дотик. За даними Київського міського центру медико-соціальної експертизи, лише у 2024 році 555 дорослих осіб набули інвалідність через захворювання органів зору, з них понад 180 – внаслідок повної втрати зору. Крім того, в Києві налічується понад 30 дітей, які втратили зір на обидва ока. Тому створення доступних продуктів є вкрай важливим. Довідник розроблений з урахуванням потреб людей зі зниженим зором та з повною втратою зору. Він стане частиною освітньо-реабілітаційних програм, спрямованих на комплексну реабілітацію», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, довідник містить інформацію про найбільш визначні туристичні локації столиці – 30 перлин Києва, серед яких історичні пам’ятки, церкви, парки, театри, мости та інші міські споруди. Зокрема, йдеться про Софійський собор XI століття, міст «Хвиля Азову», головну спортивну арену країни, монумент «Батьківщина-Мати» та інші популярні об’єкти, без яких сьогодні неможливо уявити Київ.

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«Промоція туристичних локацій в умовах війни – це не лише питання збереження нашої культурної спадщини, а й дієвий інструмент відновлення внутрішнього туризму. Довідник відкриває унікальну можливість для людей із порушеннями зору ознайомитися з найпопулярнішими місцями столиці через тактильний досвід. Ця ініціатива розширює доступ до туристичних пам’яток більшого кола людей та демонструє, що Київ продовжує залишатися одним із головних туристичних центрів країни. Видання показує, що навіть у найскладніші часи важливо та можливо втілювати нові інклюзивні проєкти, які сприяють соціальній інтеграції суспільства та зміцненню туристичного потенціалу міста», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

За її словами, видання стало першим в Україні, створеним за принципами універсального дизайну, який поєднує плоскодрукований збільшений шрифт, рельєфні кольорові зображення та шрифт Брайля.

Частину книг передадуть до столичних реабілітаційних центрів і бібліотек. Профільні та спеціалізовані заклади, які працюють із людьми з порушеннями зору, можуть звернутися щодо отримання довідника за електронною адресою: [email protected]