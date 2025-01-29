Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору

Видання буде цікавим і корисним до прочитання і дітям, і дорослим – Марина Хонда

Сьогодні в Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю презентували довідник «30 перлин Києва», надрукований із використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень.

Проєкт реалізований Управлінням туризму та промоцій КМДА разом із творчою командою, до складу якої увійшли люди з порушеннями зору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору фото 1

«Видання буде цікавим і корисним до прочитання і дітям, і дорослим. Завдяки цьому проєкту люди з порушеннями зору зможуть не лише дізнатися більше про історичні пам’ятки та туристичні локації столиці, а й буквально відчути їх на дотик. За даними Київського міського центру медико-соціальної експертизи, лише у 2024 році 555 дорослих осіб набули інвалідність через захворювання органів зору, з них понад 180 – внаслідок повної втрати зору. Крім того, в Києві налічується понад 30 дітей, які втратили зір на обидва ока. Тому створення доступних продуктів є вкрай важливим. Довідник розроблений з урахуванням потреб людей зі зниженим зором та з повною втратою зору. Він стане частиною освітньо-реабілітаційних програм, спрямованих на комплексну реабілітацію», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, довідник містить інформацію про найбільш визначні туристичні локації столиці – 30 перлин Києва, серед яких історичні пам’ятки, церкви, парки, театри, мости та інші міські споруди. Зокрема, йдеться про Софійський собор XI століття, міст «Хвиля Азову», головну спортивну арену країни, монумент «Батьківщина-Мати» та інші популярні об’єкти, без яких сьогодні неможливо уявити Київ.

12 фото
На весь екран

«Промоція туристичних локацій в умовах війни – це не лише питання збереження нашої культурної спадщини, а й дієвий інструмент відновлення внутрішнього туризму. Довідник відкриває унікальну можливість для людей із порушеннями зору ознайомитися з найпопулярнішими місцями столиці через тактильний досвід. Ця ініціатива розширює доступ до туристичних пам’яток більшого кола людей та демонструє, що Київ продовжує залишатися одним із головних туристичних центрів країни. Видання показує, що навіть у найскладніші часи важливо та можливо втілювати нові інклюзивні проєкти, які сприяють соціальній інтеграції суспільства та зміцненню туристичного потенціалу міста», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору фото 2

За її словами, видання стало першим в Україні, створеним за принципами універсального дизайну, який поєднує плоскодрукований збільшений шрифт, рельєфні кольорові зображення та шрифт Брайля.  

Частину книг передадуть до столичних реабілітаційних центрів і бібліотек.  Профільні та спеціалізовані заклади, які працюють із людьми з порушеннями зору, можуть звернутися щодо отримання довідника за електронною адресою: [email protected]

Читайте також:

Теги: Київ Київрада столиця Марина Хонда місцева влада книги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Кличка, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
Сьогодні, 13:44
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Сьогодні, 08:34
Очолює рейтинг придбаних пікапів – Toyota Hilux
Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни
21 сiчня, 07:00
Арка між будівлями закрита для проїзду автомобілів
У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото)
14 сiчня, 12:37
Названо найбільший будівельний тендер 2024 року
Названо найбільший будівельний тендер 2024 року
10 сiчня, 05:41
КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу: рух транспорту перекрито
9 сiчня, 20:34
Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні
Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
7 сiчня, 11:36
Лікарі майже добу боролися за життя дівчини
Вчорашня атака «Шахедів» на Київщину: у лікарні померла 22-річна дівчина
4 сiчня, 09:57
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
1 сiчня, 18:06

Новини

Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок
Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок
У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору
У Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору
Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
100K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
30K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
19K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
14K
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Новини

«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Сьогодні, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua