Клопотенко зустрівся із Кличком: соцмережа здивована одягом кулінара

Євген Клопотенко одягнув для зустрічі з мером столиці чорну джинсову куртку

Сьогодні, 7 лютого, мер столиці Віталій Кличко із кулінаром Євгеном Клопотенком підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією «Культ Фуд». Внаслідок цього в одному з профільних київських коледжів створять сучасну платформу для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері кулінарії. Однак увагу користувачів соцмереж привернув не меморандум, а зовнішній вигляд Клопотенка.

Євген Клопотенко одягнув для зустрічі чорну джинсову куртку. Вона має великі накладні кишені спереду та вільний крій. Водночас спина куртки червоного кольору, прикрашена білою вишивкою.

Клопотенко зустрівся із Кличком фото: Віталій Кличко/Facebook

Однак користувачі соцмереж розкритикували одяг кулінара.

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Водночас інша частина користувачів соцмереж розкритикувала кулінарні здібності Клопотенка.

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Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував спільне фото із генералом, нині послом України у Великій Британії, Валерієм Залужним. Мережа була здивована, що кулінар прибув під час війни до Лондона. Також українців здивувало взуття, у якому Клопотенко з'явився до дипломата.

Також відомий шеф-кухар Євгеній Клопотенко опублікував у Tik-tok незвичний рецепт: смажені сандалі у клярі. Однак, таку кулінарну імпровізацію оцінили не всі українці.