Стало відомо, скільки киян користуються додатком «Київ Цифровий»

Петро Оленич: Вже цьогоріч на киян очікують нові послуги і сервіси онлайн

Застосунок «Київ Цифровий» став незамінним помічником для більшості киян. Так, лише за останній рік до активних користувачів застосунку доєдналися 600 тис. містян, тепер додаток налічує 3,3 млн користувачів. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

«Київ Цифровий» – це 3,3 млн користувачів, 15 млн голосів в опитуваннях, 78 тис. підписів петицій, 92 тис. фідбеків і 11 нових сервісів лише за останній рік. «Київ Цифровий» – це ви. Дякуємо за довіру і зворотний звʼязок!» – звернувся до містян Петро Оленич.

Заступник голови КМДА зазначив, що упродовж 2024 року «Київ Цифровий» поповнився 11 новими сервісами, а співпраця з «Укренерго» та Дією ще більше розширила можливості застосунку. Загалом за рік у міському мобільному застосунку було створено 20 тис. цифрових учнівських квитків, у громадському транспорті проведено 270 млн валідацій, здійснено 3,2 млн поповнень транспортних карт та оплачено 864 тис. паркувальних сесій. А ще завдяки «Київ Цифровий» кияни за рік зібрали понад 487 тис. підписів під петиціями, 71 тис. разів записалися на прийом до ЦНАП та надали 3 млн відповідей в опитуваннях.

Оленич нагадав, що Київ у питанні цифровізації впевнено конкурує з провідними містами Європи та світу. У цьогорічному рейтингу Local Online Service Index від ООН Київ увійшов до переліку найкращих міст світу, посівши 13 місце серед 193 країн.

«На сьогодні Київ працює над подальшим розширенням функціоналу міського застосунку «Київ Цифровий», і вже цьогоріч на киян очікують нові послуги і сервіси онлайн», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку «Київ Цифровий». Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду. Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки. Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин.