Новопризначений начальник КМВА анонсував зміни голів райдержадміністрацій

За словами Ткаченка, кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення

У Києві незабаром буде призначено нових керівників районних адміністрацій. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Мета одна – більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя», – пояснив він.

Глава Київської міської військової адміністрації зазначив, що столиця володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.

Нагадаємо, Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Як відомо, Київ наразі є єдиним містом, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог. За словами Ткаченка, наразі опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів наземного громадського транспорту. Одним із варіантів він назвав зупинення транспорту зонально під час загрози удару конкретними видами озброєння.

Водночас мер Києва Віталій Кличко розкритикував слова посадовця та заявив, що рішення про те, що громадський транспорт у столиці має рухатися під час тривог, може призвести до трагедії.

До слова, у Києві з початку цього тижня тривають посилені перевірки пасажирських перевізників. За словами Ткаченка, перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. Лише за чотири дні було перевірено 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 млн 650 тис. грн.