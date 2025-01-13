Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком

Олександр Будько розповів, чи ображається на Віталія Кличка за те, що він не явився на зустріч

Головний герой «Холостяка», ветеран російсько-української війни Олександр Будько за позивним Терен розповів про ситуацію з мером Києва Віталієм Кличком. Чиновник запросив його на зустріч, однак сам не прийшов. Про це Терен розповів bihus.info.

Олександр Терен зауважив, що мер покликав його на зустріч, щоб обговорити, як покращити Київ під потреби ветеранів:

«Я прийшов до нього на зустріч, але був не він. Була заступниця, а він сидів десь в кабінеті поруч. Дуже дивно. Я думав, що його просто немає, але потім виявилось, що він є. А тоді такий: «Так, а що я тут роблю з вами, якщо мене запросив мер на зустріч?».

Олександр Будько зазначив, що не зрозумів такого ставлення, але не ображається на Кличка.

«Я, чесно, за діалог з владою. Як з місцевою, так з все українською. Треба налаштовувати, треба змінювати цей погляд, ніби влада – «червоний прапорець». Тому ми запропонували, де ми можемо допомогти, де включитися, щоб місто стало кращим. Ми собі щось понакреслювали спільні плани. Але поки що ви бачите, я не в мерії», – зауважив ветеран.

Як відомо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого став ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ. За серце військовослужбовця у проєкті боролися 12 дівчат.

Однак переможницею «Холостяка 13» стала Інна Бєлєнь. Вона поділилася тим, як вони з Олександром Тереном приховували стосунки після завершення зйомок шоу.