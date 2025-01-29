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В Україні торік значно зменшилася кількість справ про рейдерство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні торік значно зменшилася кількість справ про рейдерство
Більша частина кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів
фото з відкритих джерел

Майже третина від усіх зареєстрованих проваджень торік дійшли до суду

У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство. Це на 11% менше, ніж позаторік та майже в 1,8 раза менше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє «Опендатабот».

Лише 28% усіх проваджень зареєстрованих торік дійшли до суду, що трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім близько 40% справ потрапляли на розгляд у 2021 та 2020 роках.

Кількість справ про рейдерство
Кількість справ про рейдерство
фото: «Опендатабот»

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів (ст. 205-1 ККУ). Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності (206 ККУ), а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном (ст. 206-2 ККУ).

Зазначається, що Офіс протидії рейдерству зареєстрував торік 1 722 скарги, що удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні п'ять років.

Справи про рейдерство
Справи про рейдерство
фото: «Опендатабот»

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.

В останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%. Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Хто скаржиться на рейдерство
Хто скаржиться на рейдерство
фото: «Опендатабот»

Лише 30% усіх скарг було задоволено минулого року. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду по суті.

Рейдерство – вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо).

Як повідомлялося, кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не сягнула показників до початку повномасштабного вторгнення.

До слова, Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

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Теги: бізнес суд рейдерство

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