Земельний скандал. Керівництво ботсаду Гришка заперечує висновки Держаудитслужби

Заступник директора ботсаду підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботанічного саду стала предметом інвестиційної угоди із забудовником

Заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає. Про це повідомляє «Суспільне».

Заступник директора ботсаду підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботанічного саду на вулиці Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Однак, за його словами, угода стосувалася лише облаштування господарської зони, а не будівництва житлових будинків.

«У нас господарський двір, де знаходиться наш адміністративний корпус, виходить фасадом на вулицю Садово-Ботанічну і в цій господарській зоні, оце після війни як побудувався гараж, будівлі господарські, адміністративний корпус, відтоді так нічого капітально не ремонтувалося....То ми прописали у цьому проєкті організації територій капітальний ремонт», – сказав Шумик.

Заступник директора пояснив, що на території господарського двору ботсаду є, зокрема, гуртожиток – підсобні приміщення, що розташовані поруч з гаражем, і призначені для працівників, які приїжджають з сіл і іноді ночують там.

«І ми у проєкті чітко записали: капітальний ремонт і розбудова адміністративно-офісних приміщень на території господарської зони... Там було декілька інвесторів і була укладена угода з КСМ Груп, але про житлову забудову не йшлося», – зазначив заступник директора ботсаду.

Шумик підкреслив, що за шість років, які минули з моменту укладення угоди, на території ботанічного саду не з'явилося жодної житлової забудови, що є переконливим доказом відсутності таких намірів. Він також зазначив, що навіть не знає, чи залишається угода чинною.

«З 2018 року я навіть не чув про цього інвестора ще щось. Тому що, то ковід, то війна, то може і фінанси. Ми навіть не займалися цим і чому саме зараз це питання порушили, нам не зрозуміло.... Ні цеглинки ніякої забудови проведено не було, тому мені здається, що цей договір або устарівший, або розірваний», – підсумував Шумик.

Нагадаємо, що Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.