Найромантичніше місто світу закриває свій акаунт у популярній соцмережі

Французька столиця покидає соцмережу X

Французька столиця покидає платформу X через дезінформацію та мову ворожнечі, які дедалі зростають у соцмережі американського мільярдера Ілона Маска. Про це йдеться у прощальному дописі піар-акаунту Парижа.

Як зазначається у повідомленні, користуватися платформою стало спершу «складно», а згодом і «неможливо».

«Місто Париж закриває свій акаунт у понеділок, 20 січня. Це складний вибір, але він необхідний, якщо ми хочемо згуртувати суспільство за допомогою мирних засобів самовираження. Більш ніж будь-коли, Париж відданий фактам і правдивій інформації», – йдеться у дописі.

Разом з тим повідомляється, що Париж переходить до соцмережі Bluesky.

Піар-акаунт столиці зазначив, що Х зменшує охоплення фактичних і об'єктивних повідомлень, а також підживлює мову ненависті і дезінформацію, що вкупі з відсутністю модерації перетворилося на проблему.

Наприкінці 2023 року Х залишила мер Парижа Анн Ідальго, назвавши платформу «помийкою» та «зброєю масового знищення наших демократій».

«Ця платформа і її власник свідомо діють на загострення напруженості і конфліктів... Давайте не будемо обманювати себе. Це дуже чіткий політичний проєкт, який хоче відмовитися від демократії та її цінностей заради потужних приватних інтересів»,– написала Ідальго у своєму останньому дописі.

До слова, учасники літньої Олімпіади у Парижі, яка відбулася з 26 липня по 11 серпня, повернули понад 100 зіпсованих медалей до організаційного комітету турніру.