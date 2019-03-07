Скандальний «Квантовий стрибок Шевченка» їде в Емірати



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«Квантовий стрибок Шевченка» покажуть в Абу-Дабі

Виставку плакатів «Квантовий стрибок Шевченка», що стала відомою завдяки зображенню Кобзаря в незвичних сучасних образах - від Дарта Вейдера до Статуї Свободи, - а також скандальному знищенню ілюстрацій у столичному метро, 9 та 10 березня покажуть в N2N Gallery в Абу-Дабі.

Про це в Facebook повідомив один з організаторів виставки Євген Семенов.

«На заході лунатиме жива музика. Плануємо нашу вже класичну веселу вікторину «Шевченко на мільйон», - йдеться в повідомленні.

Самі організатори виставки вважають «квантовий стрибок» до Еміратів логічним продовженням міфів про Шевченка, який буцімто з дитинства шукав «залізні стовпи» мудрості на горизонті, а ті тікали від нього при наближенні. Ідеологи проекту називають його сплавом вільнодумства та науки, «спробою осучаснити старе, архівувати популярні культурні образи».

Нагадаємо, раніше у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

17 лютого більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем.

18 лютого стало відомо, що виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм.

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві та пояснив свій мотив.

Згодом націоналіст Хорт оголосив про пошук місцезнаходження митця Олександра Грехова.

Джерело: ТСН