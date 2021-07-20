Київ планує ввести мораторій на забудову в центрі міста

Заборона на будівництво в центрі Києва діятиме до затвердження нового Генерального плану міста

У Києві планують ввести тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці. Ініціатором проєкту рішення став депутат Київської міської ради, перший заступник голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Григорій Маленко. Співавторами проєкту рішення виступили заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та депутатка Київської міської ради, секретарка Постійної комісії з питань екологічної політики Євгенія Кулеба. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив Маленко, центральна частина Києва є туристичним обличчям столиці, місцем концентрації історичного надбання та економічної діяльності.

«Безконтрольна житлова забудова центру призведе до знищення історичного ареалу, значного погіршення життєвого середовища, надмірного ущільнення забудови, перевантаження інфраструктури та зменшення рівня туристичної привабливості Києва. Тому ми подали проєкт рішення з наступною пропозицію. До того, як буде затверджено новий Генеральний план міста, ввести повну заборону-мораторій на здійснення будь-яких будівельних робіт з будівництва нового житла в центральній частині Києва. Місто, нарешті, має почати жити цивілізовано та планувати свій розвиток», – наголосив Маленко.

За словами Євгенії Кулеби, проєктом рішення передбачається також і заборона на здійснення робіт з реконструкції будівель зі зміною існуючих геометричних параметрів.

При цьому уточнюється, що мораторій на здійснення підготовчих та будівельних робіт щодо будівництва (нового будівництва, реконструкції) у межах центральної планувальної зони міста Києва не поширюється на проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту існуючих будівель і споруд у межах існуючих геометричних параметрів будівель.

«Надалі буде дозволено проводити будівництво, реконструкцію об’єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури», – зазначила Кулеба.

Нагадаємо, на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві забудовнику ТОВ «Грааль».