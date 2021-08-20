Забудовник вночі зніс старовинну садибу в центрі Києва (відео)

Протести активістів не врятували історичну будівлю від знищення

У ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6 у центрі Києва. Про це повідомляють активісти у Facebook.

«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6 забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття...» - написав на своїй сторінці у Facebook активіст Олег Симороз.

Він оприлюднив відео знесення садиби.

Протести місцевих мешканців та активістів проти знесення будинку Барбана розпочалися ще у травні цього року.

У серпні роботи забудовника активізувалися, а разом з ними знову розпочалися протести. 18 серпня активісти повідомили про напад «тітушок», які прибули на допомогу будівельній техніці.

Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступило проти будівництва і видало припис, яким вимагало зупинити будь-які будівельні роботи на обʼєкті.

Мінкульт звинуватив столичну владу у бездіяльності, заявивши, що через це Київ втрачає пам’ятники архітектури.

Як повідомили «Українській правді» 19 серпня ввечері у КМДА, адміністрація «розбирається в документах».

Будинок Барбана – одноповерхова цегляна садиба кінця XIX століття. У Громадській організації «Мапа Реновації», що опікується порятунком архітектурної спадщини, називають цю садибу Барбана «рідкісним зразком одноповерхового житла середнього класу».

Раніше повідомлялося, що Департамент архітектури КМДА нібито дозволив проєктувати на цьому місці багатоповерхове житло, а ДАБІ видала дозвіл на його будівництво.

Також нагадаємо, що після трирічної перерви забудовник продовжив знищення старовинного будинку на вул. Тургенєвській, 22, що у 1911-1915 роках належав родині міщан Зеленських.

Водночас Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликає Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

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