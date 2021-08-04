Затверджено важливий документ, що має зупинити руйнування Києва забудовниками

Над історико-архітектурним опорним планом Києва працювали майже 12 років

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило історико-архітектурний опорний план Києва. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Розгляд тривав чимало часу, були й дебати щодо окремих пропозицій. Саме тому проєкт доопрацьовувся кілька разів. Але тепер офіційно: процес нарешті завершено! З урахуванням зауважень експертів науково-методичної ради нашого міністерства», – написав він.

Ткаченко зазначив, що ухвалення історико-архітектурного опорного плану Києва дозволяє не просто зафіксувати визначні об’єкти міста, «це протидія руйнуванню столиці забудовниками і великий крок до посилення відповідальності за такі випадки».

«Тепер дискусії про те, що можна будувати і де можна – будуть визначені в цьому історико-архітектурному опорному плані», – підкреслив міністр.

Слід зазначити, що Інститут генерального плану міста розробляв цей документ майже 12 років – з 2009-го.

Історико-архітектурний опорний план – це документ, який береться за основу при розробленні проєкту генерального плану.

Водночас, краєзнавець Георгій Могильний зазначив, що історико-архітектурний опорний план Києва може затвердити виключно Київрада у складі Генплану чи проєкту внесення змін у Генплан. «А Мінкультури затверджує межі та режими використання історичних ареалів, але згідно із протоколами розгляду ІАОП на НМР (науково-методичній раді. – Ред.) Мінкультури зазначена документація ще навіть не розроблена… Проблема в тому, що меж та режимів історичних ареалів в Києві так і не з'явилося. А без їх затвердження Мінкультури ІАОП навіть у разі затвердження Київрадою буде звичайним папірцем», – написав він у коментарі під дописом «Чесно. Київ» у Facebook.

До слова, на провулку Лужевського, 3, між «тарілкою» і ТРЦ, забудовник збирається знести найстаріший будинок на Либідській площі, якому цього року виповнилося 83 роки.

У червні на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києва забудовнику ТОВ «Грааль».

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