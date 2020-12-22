«Євросолідарність» пропонує у столичному бюджеті-2021 збільшити витрати на медицину на 450 млн грн

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко наголосила, що київська влада не залишає киян сам на сам із хворобою

Завдяки рішенню Київради столичні лікарні вже в найближчі дні зможуть закупити необхідні ліки для хворих на Covid-19

Понад 10 київських медичних закладів отримають додаткове фінансування ще до кінця року. Київрада підтримала рішення про виділення додатково 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Під час виступу на позачерговому засіданні Київради. яке було ініційоване фракцією «Європейська солідарність», голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко наголосила, що треба терміново виправляти катастрофічні помилки, які влада зробила від початку пандемії.

«З перших днів моєї роботи на чолі постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики я ставлю перед виконавчим органом – Київською державною адміністрацією – актуальні питання, які турбують сьогодні кожного киянина. Чи достатньо робиться в столиці, аби медичні працівники почували себе в безпеці? Чи відчувають лікарі повну підтримку міської влади, в тому числі і фінансову? Чи забезпечені пацієнти, необхідними ліками та киснем у процесі лікування? Я переконана, що саме відповіді на ці питання в період пандемії коронавірусу мають бути ключовим пріоритетом будь-якої відповідальної влади», – зазначила Порошенко.

Вона наголосила, що саме тому вже на перше засідання профільної Комісії було винесене питання щодо спрямування 422 млн грн додаткових інвестицій на боротьбу з короновірусом.

«Йдеться про понад десять столичних лікарень, які вже в найближчі дні зможуть закупити необхідні ліки для лікування хворих на Covid-19. Шкода, що цього не було зроблено ще влітку чи восени. Тому цю помилку ми виправляємо вже новим складом Київради. І сьогодні ми зібралися за нашої ініціативи. 422 мільйони – це сотні врятованих життів уже сьогодні. Це – сигнал лікарям та пацієнтам, що київська влада не залишає киян сам на сам з хворобою», – переконана представниця «Європейської солідарності».

«Але це – лише перший крок. Попереду – у четвер – Київрада планує ухвалювати бюджет столиці на наступний рік. До цього документу ми маємо як зауваження, так і пропозиції. Особливо в частині, яка стосується медичної сфери. Без цих змін до бюджету, а це 12 правок на збільшення фінансування медичної галузі на загальну суму в 450 млн грн., бюджет не буде відповідати запиту киян на ефективне, своєчасне і сучасне медичне забезпечення», – переконана Порошенко.

Фракція «Європейська солідарність» закликає до виваженого та професійного підходу до розгляду бюджету міста на наступний рік», – зазначила Марина Порошенко.

«Щоб власним прикладом показати центральній владі, що під час пандемії ми повинні захищати здоров’я і життя наших громадян, а не закопувати бюджет в асфальт київських мостів і землю столичних парків», – резюмує Марина Порошенко.

Нагадаємо, 22 грудня на позачерговому засіданні Київська міська рада спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень бюджету 2020 року на лікування хворих на Covid-19 та ухвалила рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року. Таке рішення підтримали 115 депутатів.