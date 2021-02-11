Київщина обійшла столицю за кількістю побудованого житла: підсумки 2020 року

У передмісті Києва ростуть ціни на житло в новобудовах

У 2020 році в Києві та передмісті введено в експлуатацію понад 37 тис. квартир

У 2020 році попри карантин у Києві та столичній області будинки вводилися в експлуатацію, зацікавленість нерухомістю стабілізувалася, а середня ціна квадратного метра у гривні зростала. Про це йдеться в аналізі ринку новобудов у 2020 році, проведеному проєктом міських досліджень ЛУН Місто.

Ціни

Середня ціна квадратного метра у новобудовах поступово зростала в гривні.

Так, середня вартість квадрату у Києві сягнула 27,7 тис. грн у грудні 2020-го, тоді як у січні 2020 року він коштував 24 тис. грн.

Зростання цін на житло в Києві

У Київській області середня ціна за квадрат зросла з 13,5 тис. грн до 16,5 тис. грн.

Зростання цін на житло в Київській області

Введення в експлуатацію

Київ та область лідирують серед регіонів України за кількістю введених квартир 2020 року.

Так, у столиці заселитися можна у 18,5 тис. квартир, на Київщині – у 18,7 тис.

Кількість введених в експлуатацію квартир. ЛУН Місто

Зацікавленість класами житла

Як свідчить дослідження, кияни надають перевагу квартирам комфорт-класу.

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