Ринок первинного житла в Україні. Підсумки 2020 року: ціни та тренди

Дослідження: у Києві та передмісті ввели в експлуатацію понад 37 тис. Квартир, ціни у гривнях змінювались згідно з динамікою курсу валют та інфляції

Аналітики порталу ЛУН підбили підсумки ринку новобудов у 2020 році: ціни та статистика для Києва та області, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська.

2020-го попри карантин будинки вводилися в експлуатацію, зацікавленість нерухомістю стабілізувалася, а середня ціна квадратного метра у гривні зростала. Проєкт міських досліджень ЛУН Місто проаналізував тенденції та підбив підсумки ринку нового житла за 2020 рік.

Ціни

Середня ціна м2 у новобудовах поступово зростала в гривні в усіх великих містах України. Наприклад, середня вартість квадрату у Києві сягнула 27 700 грн у грудні 2020, тоді як у січні 2020 року він коштував 24 000 грн. У Київській області середня ціна за квадрат зросла з 13 500 грн до 16 500 грн. У регіонах спостерігається подібна тенденція: у Львові середня ціна за квадрат зросла з 15 500 грн у січні до 18 300 у грудні 2020 року. В Одесі з 18 500 грн у січні до 21 200 у жовтні, а до грудня трохи знизилася – до 20 900 грн за квадрат. Івано-Франківськ: у січні квадрат у середньому тут коштував 11 000 грн і до грудня він зріс на 900 гривень.

Введення в експлуатацію

Найбільше квартир 2020 року ввели в експлуатацію у Києві та області. У столиці заселитися можна у 18,5 тис. квартир, на Київщині – у 18,7 тис. Інші великі міста України розбудовуються повільніше: у Львові введено в експлуатацію 5,9 тис. квартир, в Одесі – 4,4 тис. квартир, у Харкові – 3 тис., у Дніпрі – 1,7 тис., в Івано-Франківську – 1,5 тис.

Зацікавленість класами житла

У залежності від регіону мешканці міст віддають перевагу різному класу житла. Наприклад, кияни, львів'яни та іванофранківці шукають на ЛУН передусім квартири комфорт-класу. У Одесі та Дніпрі майже в однаковій мірі цікавляться комфорт- та бізнес-класом. У Харкові віддають перевагу житлу з категорії економ.