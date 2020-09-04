Сквер у центрі столиці найменували на честь Анни Київської



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У сквері на Львівській площі встановлено перший пам‘ятник Анні Київській

У 2016 році здійснено реконструкцію скверу на Львівській площі та встановлено перший пам‘ятник Анні Київській

На пленарному засіданні Київської міської ради 3 вересня депутати присвоїли скверу на Львівській площі ім’я однієї з найвідоміших українок Анни Київської. Вона була донькою великого князя київського Ярослава Мудрого та королевою Франції.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Тепер сквер на Львівській площі носитиме ім’я Анни Київської. У 2016 році здійснено реконструкцію скверу та встановлено перший пам‘ятник Анні Київській коштом меценатів. За чотири роки в рамках проєкту «Шлях Королеви» пам‘ятники встановлено в Кракові, Тулузі, Джакарті, Арлоні та Версалі. А вже 12 вересня в рамках Міжнародного фестивалю мистецтв Anne de Kyiv Fest у Луцьку буде встановлено скульптуру найвідомішої доньки Ярослава Мудрого, презентовану громадою Києва», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

При цьому вона наголосила, що всі охочі цьогоріч зможуть долучитись до міжнародного фестивалю, який Київ підтримує 5-й рік поспіль, онлайн.

Ідея найменування скверу на честь Анни Київської проходила громадське обговорення. Воно відбувалося з 23 жовтня до 23 грудня 2019 року. 98% учасників голосування підтримали відповідну ініціативу.

Нагадаємо також, що Київрада ухвалила рішення про створення спортивно-рекреаційного парку відпочинку загальноміського значення «Микільська Слобідка».