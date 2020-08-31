Столичний парк отримав престижну національну премію



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Парк «Наталка» став улюбленцем киян

Парк «Наталка» відповідає міжнародним стандартам

Парк «Наталка», що в Оболонському районі Києва, став лауреатом І ступеня як кращий реалізований об'єкт відкритих громадських просторів міст, населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Національна премія України з ландшафтної архітектури та дизайну присуджується за кращі суспільні ландшафтні об'єкти, виконані на території України за останні 10 років (терміни проектування і реалізації).

«Оцінюють досвідчені архітектори, містобудівники, ландшафтні дизайнери з різних країн. Тож по праву можна сказати, що парк «Наталка» відповідає міжнародним стандартам. Впевнений, що наступного року ми зможемо представити на Премію ще не один об'єкт. Адже Київ змінюється, парки та сквери перетворюються на сучасні зелені зони для відпочинку. І вони є достойними оцінки кіаліфікованого журі», - зазначив в. о генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко вважає парк «Наталка» «золотим стандартом» того, як потрібно відновлювати зони відпочинку.