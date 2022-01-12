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    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)

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    Обшук відбувся у приміщенні комунального об&rsquo;єднання &laquo;Київзеленбуд&raquo; - Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Обшук відбувся у приміщенні комунального об’єднання «Київзеленбуд»
    фото: ДБР

    Затримано заступника начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» та посередника

    У ніч на 12 січня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшук у приміщенні комунального об’єднання «Київзеленбуд» у кримінальному провадженні 2020 року щодо дій підрядних організацій та їх взаємодії з субпідрядними підприємствами. Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».

    Як зазначили в комунальній організації, обшук проведено з порушеннями вимог Кримінально-процесуального кодексу України, у нічний час, без ухвали слідчого судді та стосувався, зокрема, документації, вже вилученої правоохоронними органами у минулому та позаминулому роках.

    Також уночі був затриманий співробітник підприємства, який вже два тижні перебуває в офіційній відпустці.

    Зі свого боку ДБР повідомляє, що його працівники викрили та задокументували масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.

    Під час одержання частини коштів – майже 1,7 млн грн, затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

    «Встановлено, що посадові особи КО «Київзеленбуд», використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів», – йдеться в повідомленні.

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    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)
    фото: ДБР

    ДБР інформує, що 11 січня під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1,55 млн грн та $4,3 тис. в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» та посередника.

    «Раніше, у жовтні 2021 року, представник КО «Київзеленбуд» вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2,047 млн грн, що також задокументовано», – додає ДБР.

    Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності.

    Теги: обшук Київ Державне бюро розслідувань Київзеленбуд
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    Слідчі ДБР посеред ночі провели обшук у «Київзеленбуді» (фото, відео)