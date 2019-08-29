Сльози, свічки, квіти: на Михайлівській площі вшанували пам'ять загиблих захисників (фото)



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Біля Стіни пам'яті стоять соняхи - символ трагедії в Іловайську Фото: Вечірній Київ

На стендах біля Михайлівського Золотоверхого монастиря можна побачити фоторепортаж з війни

Сьогодні, 29 серпня, в Україні вперше на офіційному рівні відзначили День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

«Ми відшукали сина одного із загиблих в Іловайську побратимів, аби передати йому дуже цінну річ, - залунало зі сцени на Михайлівський площі. - Це — нагорода твого батька, Юрія Прокопенка, з позивним «Зураб», і тепер тобі носити його орден».

Поява маленького хлопчика на сцені викликала розчулення і сльози у всіх, хто зібрався опівдні на Михайлівській площі.

«Неймовірно важко підбирати слова, щоб передати відчуття… Ці погляди хлопців… які усміхаються нам зі Стіни пам’яті… У мене, як у багатьох тих, хто вцілів і повернувся, глибоко засіло почуття вини за те, що ми вижили, а вони лишились там. Але саме це почуття рухає мене вперед і не дає зупинитися. Бо ми маємо бути гідними їх пам'яті й робити усе, щоб наші втрати були не даремними», - зазначив заступник міністра у справах ветеранів, кіборг Олександр Терещенко.

На стендах біля Михайлівського Золотоверхого монастиря також можна побачити репортаж з війни. У кожного кадру є своя історія, яку зафіксували військові фотокореспонденти Маркіян Лисейко, Олександр Глядєлов, Макс Лєвін, Макс Дондюк.

«Дуже важливо, що відсьогодні маємо державою визнане свято пам'яті. Дуже важливо пам'ятати подвиг Героїв, кров'ю яких написана історія новітньої непереможної України. І нам цю справу далі потрібно продовжувати», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Ще звечора середи, 28 серпня, кияни почали приносити до Стіни пам’яті лампадки та соняхи, що стали символом тієї трагедії.

Заходи із вшанування Днів пам’яті героїв Іловайської битви триватимуть у столиці по 30 серпня.

Як відомо, в Україні цьогоріч вперше 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня.

Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

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Джерело: Вечірній Київ