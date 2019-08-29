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    Біля Михайлівського собору вшановують пам'ять загиблих на Донбасі (відео)

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    Стіна пам'яті біля Михайлівського собору - Біля Михайлівського собору вшановують пам'ять загиблих на Донбасі (відео)
    Стіна пам'яті біля Михайлівського собору

    Сьогодні Україна вперше відзначає День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни

    Сьогодні, 29 серпня, біля Михайлівського собору у Києві вшановують пам'ять загиблих у російсько-українській війні.

    Хоча офіційні заходи заплановані на 12-ту годину, сюди вже з самого ранку йдуть люди з квітами. Вони знаходять фотографії своїх полеглих родичів чи знайомих, обов’язково торкаються їх рукою.

    Ще вчора ввечері біля Стіни пам’яті запалили лампадки. Стіну прикрасили соняхами – символом Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

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    Раніше 29 серпня був днем народної пам’яті полеглих захисників. Сьогодні Україна вперше відзначає його офіційно.

    Як відомо, 24 серпня під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України президент Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.

    Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

    Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

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