«Слуги» зірвали засідання Київради (фото, відео)

Депутати від «Слуги народу» прийшли в Київраду у вбранні з написом «За президента. Проти олігархів»

Фракція «Слуга народу» у Київраді блокує трибуну

Депутати з фракції «Слуга народу» заблокували трибуну Київради, зірвавши засідання.

«Слуги» після кожної політичної заяви фракції «ЄС»: «Давайте займатись господарчими питаннями (це ж наш обов’язок!), а не політикою». В цей час «Слуги» (блокують трибуну. – Ред.)», – написала депутатка від «Європейської солідарності» Ярина Ар’єва на своїй сторінці у Facebook та опублікувала фото блокування трибуни депутатами від «Слуги народу».

Слід зазначити, що сьогодні депутати від від «Слуги народу» прийшли в Київраду в таких самих футболках, як 1 грудня були їхні однопартійці у Верховній Раді України під час виступу президента Володимира Зеленського.

фото: Ярина Ар'єва/Facebook

Дії «слуг» пояснив депутат з цієї фракції Владислав Трубіцин. «Фракція «Слуга народу» у Київраді блокує трибуну. Пояснюю, чому це відбувається. Справа в тому, що напередодні було проведено засідання бюджетної комісії, на якій зафіксовано ряд ймовірних порушень. Наша фракція вимагає скликання регламентної комісії, яка надасть оцінку ймовірним порушенням закону і ймовірним порушенням регламенту Андрієм Странніковим, що представляє фракцію «Удар» і є першим заступником голови бюджетної комісії Київради», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, під час виступу президента Володимира Зеленського у парламенті флешмоб із однаковими футболками виступу «Проти олігархів» підтримали далеко не всі «Слуги народу». Як свідчать ЗМІ, понад 30 народних обранців не одягли футболки зі словами підтримки президента. Без футболок залишилися переважно представники «групи Разумкова» в монобільшості.

У вбранні з написом «За президента. Проти олігархів» з’явилися Данило Гетманцев, Сергій Мандзій, Микола Тищенко і Мар'яна Безугла.

1 грудня президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

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