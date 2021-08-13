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    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)

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    Внаслідок ДТП обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)
    Внаслідок ДТП обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини встановлює обставини ДТП

    На автодорозі сполученням Київ–Харків у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Subaru та УАЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    24-річний житель Дніпропетровщини, керуючи автомобілем Subaru, допустив зіткнення з автомобілем УАЗ, за кермом якого перебував 46-річний мешканець Баришівського району. Від удару обидва автомобілі вилетіли з дороги, автівка Subaru перекинулась на дах.

    Внаслідок ДТП водій УАЗ від отриманих травм загинув.

    На місці події працюють працівники слідчого управління поліції Київщини.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)

    Автомобілі поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня на бульварі Дружби народів сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. Водій Seat загинув миттєво на місці ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)