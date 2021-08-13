Смертельна ДТП під Києвом: Subaru – на даху, УАЗ – в кюветі (фото)

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП

На автодорозі сполученням Київ–Харків у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Subaru та УАЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

24-річний житель Дніпропетровщини, керуючи автомобілем Subaru, допустив зіткнення з автомобілем УАЗ, за кермом якого перебував 46-річний мешканець Баришівського району. Від удару обидва автомобілі вилетіли з дороги, автівка Subaru перекинулась на дах.

Внаслідок ДТП водій УАЗ від отриманих травм загинув.

На місці події працюють працівники слідчого управління поліції Київщини.

Автомобілі поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня на бульварі Дружби народів сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. Водій Seat загинув миттєво на місці ДТП.