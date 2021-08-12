Смертельна ДТП під Києвом: рятувальники вирізали з вантажівки тіло загиблого

Сталося зіткнення двох вантажівок

У середу, 11 серпня, близько 22 години у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події виїхало чергове рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

Рятувальниками за допомогою немеханічного інструменту було від'єднано акумуляторні батареї автомобілів та за допомогою гідравлічного інструменту деблоковано тіло загиблого, особа якого встановлюється.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомлялося, 2 серпня на 16 км автодороги Київ–Одеса сталась автопригода за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою. У результаті ДТП є потерпілі.

4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.