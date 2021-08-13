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    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)

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    Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу - Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу
    Фото: dtp.kiev.ua

    На місці ДТП загинув один із водіїв

    У ніч на п’ятницю, 13 серпня, на бульварі Дружби народів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.

    Водій Seat загинув миттєво, пасажир цього автомобіля перебуває у критичному стані в реанімації.

    Водій Volkswagen не постраждав.

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    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та медики швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль
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    Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)