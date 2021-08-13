Смертельна ДТП у центрі Києва: лоб у лоб зіткнулися дві автівки (фото, відео)
На місці ДТП загинув один із водіїв
У ніч на п’ятницю, 13 серпня, на бульварі Дружби народів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.
Водій Seat загинув миттєво, пасажир цього автомобіля перебуває у критичному стані в реанімації.
Водій Volkswagen не постраждав.
На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та медики швидкої допомоги.
Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.