На Київщині водій скоїв смертельне ДТП і втік із місця аварії (фото)

Після зіткнення автівку ВАЗ у некерованому стані відкинуло на тротуар

Поліцейські упродовж кількох годин знайшли та затримали винуватця ДТП

У місті Біла Церква водій автомобіля «Тойота» на регульованому перехресті на заборонений сигнал світлофора допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2107, який мав перевагу в русі. Після зіткнення автівку ВАЗ у некерованому стані відкинуло на тротуар, де стався наїзд на пішохода. Водій іномарки після ДТП зник у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Потерпілу 65-річну жінку з тяжкими травмами доправлено до лікарні, де вона померла. Також, тілесні ушкодження отримала пасажирка авто ВАЗ у вигляді травми ноги.

Під час проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції знайшли втікача за 20 км від міста, у селі, куди він втік до родичів.

30-річного водія-винуватця аварії правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Встановлено, що чоловік на момент аварії був тверезий. У нього взято зразки крові на токсикологічний аналіз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Наразі встановлюються усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 12 листопада на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз збив на смерть пішохода.

9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.