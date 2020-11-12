Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)

За попердніми даними, чоловік переходив вулицю в невстановленому місці

Поліція Києва встановлює обставини смертельної автопригоди за участі сміттєвоза на вулиці Березняківській. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій, керуючи вантажним автомобілем здійснив наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза та проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, 12 листопада близько 9 години ранку на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз збив на смерть пішохода.