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    Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)

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    Смертельне ДТП сталося на вулиці Березняківські - Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)
    Смертельне ДТП сталося на вулиці Березняківські
    Фото: Магнолія-ТВ

    За попердніми даними, чоловік переходив вулицю в невстановленому місці

    Поліція Києва встановлює обставини смертельної автопригоди за участі сміттєвоза на вулиці Березняківській. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці попередньо встановили, що водій, керуючи вантажним автомобілем здійснив наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

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    Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)
    Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)
    Смертельний наїзд сміттєвоза на пішохода: поліція розпочала провадження (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Наразі правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза та проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

    Нагадаємо, 12 листопада близько 9 години ранку на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз збив на смерть пішохода.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал вантажівки смерть
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