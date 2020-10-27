Смертельне ДТП під Києвом: заступник виборчої комісії на автівці врізався в ЗІЛ



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ДТП сталося у вечірню пору Фото ілюстративне

Чоловік від перевтоми заснув за кермом

У понеділок, 26 жовтня, на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія: заступник голови виборчої комісії в селі Козинці, що перебував за кермом автомобіля, потрапив у ДТП.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook кандидатка на пост мера Ірпеня Михайлина Скорик-Шкарівська.

«Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому і від втоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ по дорозі на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр з травмами голови в лікарні. Кажуть свідки», - написала вона.

Ольга Титенко мешкала в Козинцях і була парафіянкою.

Скорик-Шкарівська також додала, що комісію, в якій працював Титенко, У ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання.