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    Смертельне ДТП під Києвом: заступник виборчої комісії на автівці врізався в ЗІЛ

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    ДТП сталося у вечірню пору - Смертельне ДТП під Києвом: заступник виборчої комісії на автівці врізався в ЗІЛ
    ДТП сталося у вечірню пору
    Фото ілюстративне

    Чоловік від перевтоми заснув за кермом

    У понеділок, 26 жовтня, на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія: заступник голови виборчої комісії в селі Козинці, що перебував за кермом автомобіля, потрапив у ДТП.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook кандидатка на пост мера Ірпеня Михайлина Скорик-Шкарівська.

    «Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому і від втоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ по дорозі на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр з травмами голови в лікарні. Кажуть свідки», - написала вона.

    Ольга Титенко мешкала в Козинцях і була парафіянкою.

    Скорик-Шкарівська також додала, що комісію, в якій працював Титенко, У ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання.

    ДТП вибори смерть Київщина Ірпінь автомобіль
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