На Бессарабці чоловік потрапив під колеса авто (відео)
Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці
У понеділок, 26 жовтня, пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Автомобіль збив пішохіда, який вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці.
Постраждалого чоловіка госпіталізували лікарі швидкої.
На місці працювали правоохоронці, які встановлять обставини ДТП.
Як повідомлялося, 20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.