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    На Бессарабці чоловік потрапив під колеса авто (відео)

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    Медики швидкої допомоги госпіталізували чоловіка до лікарні - На Бессарабці чоловік потрапив під колеса авто (відео)
    Медики швидкої допомоги госпіталізували чоловіка до лікарні
    Фото: скріншот відео

    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

    У понеділок, 26 жовтня, пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Автомобіль збив пішохіда, який вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці.

    Постраждалого чоловіка госпіталізували лікарі швидкої.

    На місці працювали правоохоронці, які встановлять обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.

    ДТП Київ автомобіль чоловік
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