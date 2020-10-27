На Бессарабці чоловік потрапив під колеса авто (відео)



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Медики швидкої допомоги госпіталізували чоловіка до лікарні Фото: скріншот відео

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

У понеділок, 26 жовтня, пізно ввечері на вулиці Басейній в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобіль збив пішохіда, який вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці.

Постраждалого чоловіка госпіталізували лікарі швидкої.

На місці працювали правоохоронці, які встановлять обставини ДТП.

Як повідомлялося, 20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.