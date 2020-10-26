На Дарницькій площі автомобіль на швидкості протаранив байкера (відео)
Недотримання правил дорожнього руху призвело до серйозного ДТП
На Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мопеда.
Автомобіль Chevrolet на великій швидкості збив мопед Suzuki. Відео ДТП оприлюднила Патрульна поліція Києва.
За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet не надав перевагу в русі водію мопеда Suzuki.
В автопригоді останній отримав тілесні ушкодження. Чоловіка терміново шпиталізували до медичного закладу.
Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на вулиці Ревуцького в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ протаранив припарковану автівку Renault.