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    На Дарницькій площі автомобіль на швидкості протаранив байкера (відео)

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    Водій мопеда від удару підлетів у повітря на кілька метрів - На Дарницькій площі автомобіль на швидкості протаранив байкера (відео)
    Водій мопеда від удару підлетів у повітря на кілька метрів
    Фото: скріншот відео

    Недотримання правил дорожнього руху призвело до серйозного ДТП

    На Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мопеда.

    Автомобіль Chevrolet на великій швидкості збив мопед Suzuki. Відео ДТП оприлюднила Патрульна поліція Києва.

    За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet не надав перевагу в русі водію мопеда Suzuki.

    В автопригоді останній отримав тілесні ушкодження. Чоловіка терміново шпиталізували до медичного закладу.

    Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на вулиці Ревуцького в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ протаранив припарковану автівку Renault.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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