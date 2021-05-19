Сморід страшенний. Підвал новобудови в Києві залило фекаліями (відео)

Мешканці скаржаться, що ЖЕК не хоче прибирати наслідки прориву труби

У новобудові на вулиці Єлизавети Чавдар, 38а на столичних Осокорках співробітники ЖЕКу вже місяць не можуть прибрати фекалії в підвалі. Через аварію у під'їзді стоїть страшенний сморід. Про це повідомляє «Обозреватель», до якого звернулися мешканці будинку.

За словами жителів, обслуговуюча компанія не просто не хоче прибирати наслідки прориву труби, а ще й погрожує місцевим мешканцям.

«Десь місяць тому в нас прорвало трубу в підвалі. Працівники ЖЕКу щось там поремонтували, почистили, але після тих робіт наш підвал залило фекаліями. А тепер вони відмовляються наводити тут лад і прибирати», – розповіла місцева жителька Жанна.

Вона також зауважила, що раніше співробітники ЖЕКу «Промінь», який обслуговує новобудову, заявляли, що аварія сталася через те, що хтось нібито викинув в унітаз памперс. «Мені здається, що це повна нісенітниця. Його ж туди не заштовхували. Якісь дурні причини аварії», – поскаржилась мешканка будинку.

За її словами, вона двічі телефонувала головному інженеру, який постійно запевняв, що ремонтні роботи тривають, та окрім цього він нібито погрожував іншій жінці. «Він запитував мене 6 разів, хто я така, з якої квартири. В такому тоні, дуже загрозливому. А одній жіночці взагалі відрізали електрику і почали тероризувати. Вона зараз судиться з ЖЕКом», – зазначила співрозмовниця.

Журналісти зателефонували у ЖЕК «Промінь». Там відповіли, що наслідки аварії вже прибрали. Щоправда, тепер, за їхньою версією, причиною аварії стали не памперси, а наповнювачі для вбиралень домашніх тварин, які місцеві нібито скидають в унітази.

«Мабуть, вони це роблять спеціально. Там сумістили дві квартири, а платять як за одну. А ще нам жалілись, що мешканці цих квартир забирають платіжки своїх сусідів. Для чого вони це роблять – незрозуміло», – розповів в.о. головного інженера житлово-експлуатаційної контори «Промінь» Валерій Водоп'янов.