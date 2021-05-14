Аварія в центрі Києва: на місці прориву вирили величезний котлован (фото)

Через аварію без гарячого водопостачання чотири житлових будинки

На вулиці Пушкінській в центрі Києва на місці прориву трубопроводу аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» проводить ремонтні роботи. Для ліквідації витоку гарячої води довелося розрити місце прориву. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі на місці аварії працюють до десяти працівників підприємства та декілька машин спеціальної техніки.

Раніше повідомлялося, що вулицю Пушкінську через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом.

У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження.

На час проведення ремонтних робіт послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків.

«Київтеплоенерго» повідомило, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.