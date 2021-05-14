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    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)

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    Вулицею Пушкінською текли брудні потоки гарячої води - Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицею Пушкінською текли брудні потоки гарячої води
    Фото: Укрінформ

    Без гарячого водопостачання залишилися чотири будинки

    Сьогодні, 14 травня, на вулиці Пушкінській, 22-А в центрі Києва через прорив труби вулицю залило гарячою водою. Про це повідомляє Укрінформ.

    Зокрема, у дворі будинку провалився асфальту. У результаті – вулицю залило гарячою водою та мулом.

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    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)
    Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)

    Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, о 10:45 виявлено пошкодження тепломережі на вул. Пушкінській, 19-22 із витоком теплоносія на поверхню. О 10:55 аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження.

    Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків.

    «Київтеплоенерго» повідомило, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.

    Комунальне підприємство також нагадало, що в Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації. Загалом за два роки підприємство замінило 270 км тепломереж.

    Теги: Київ вода аварія Київтеплоенерго
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