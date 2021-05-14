Вулицю в центрі Києва залило окропом і багнюкою (фото)

Без гарячого водопостачання залишилися чотири будинки

Сьогодні, 14 травня, на вулиці Пушкінській, 22-А в центрі Києва через прорив труби вулицю залило гарячою водою. Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у дворі будинку провалився асфальту. У результаті – вулицю залило гарячою водою та мулом.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, о 10:45 виявлено пошкодження тепломережі на вул. Пушкінській, 19-22 із витоком теплоносія на поверхню. О 10:55 аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження.

Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків.

«Київтеплоенерго» повідомило, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.

Комунальне підприємство також нагадало, що в Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації. Загалом за два роки підприємство замінило 270 км тепломереж.