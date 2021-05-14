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    Центром Києва текла річка брудної гарячої води (відео)

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    Гаряча вода з мулом залила Пушкінську - Центром Києва текла річка брудної гарячої води (відео)
    Гаряча вода з мулом залила Пушкінську
    Фото: Укрінформ

    Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження трубопроводу

    Сьогодні, 14 травня, вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом.

    У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

    Як повідомлялося, пошкодження тепломережі на вул. Пушкінській, 19-22 із витоком теплоносія на поверхню було виявлено о 10:45. О 10:55 аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження.

    Наразі тривають ремонтні роботи. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків.

    «Київтеплоенерго» повідомило, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.

    Теги: Київ аварія водопостачання Київтеплоенерго
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