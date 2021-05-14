Центром Києва текла річка брудної гарячої води (відео)

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження трубопроводу

Сьогодні, 14 травня, вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом.

У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

Як повідомлялося, пошкодження тепломережі на вул. Пушкінській, 19-22 із витоком теплоносія на поверхню було виявлено о 10:45. О 10:55 аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження.

Наразі тривають ремонтні роботи. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для чотирьох будинків.

«Київтеплоенерго» повідомило, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – у 1951 році.