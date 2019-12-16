Наступного року Київ планує вкласти 40 млн грн у систему моніторингу повітря



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Екологічному напряму столична влада у найближчі п’ять років планує приділити максимальну увагу

У 2020 році у Києві розпочнеться впровадження проекту комплексного моніторингу повітря. Перші дві стаціонарні станції планується розмістити у Дарницькому районі Києва. Загалом проєкт передбачає 27 сучасних автоматизованих пунктів комплексної оцінки якості повітря. Про це сьогодні під час Міжнародного форуму «Майбутнє Києва» заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, екологічному напряму столична влада у найближчі п’ять років планує приділити максимальну увагу.

«Київ як великий мегаполіс має низку екологічних викликів. У цьому плані ми не унікальні, такі ж проблеми свого часу мали й інші європейські столиці. Вирішуючи ці проблеми, орієнтуємось на успішні кейси Європи та світу. Наступного року ми плануємо розпочати два масштабні проекти – впровадження стаціонарної системи моніторингу якості повітря та будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія», що зменшить у п’ять разів кількість забруднюючих речовин», – повідомив Пантелеєв.

За його словами, у бюджеті Києва на 2020 рік закладено 40 млн грн на систему моніторингу. На початку наступного року буде проведена тендерна закупівля. Дві пілотні станції розмістять у Дарницькому та Дніпровському районах, де особливо складна ситуація зі станом повітря.

«Також одним із ключових аспектів екологічної стратегії є зміна нашої парадигми в питанні поводження з відходами, починаючи від сортування на побутовому рівні і закінчуючи впровадженням сучасних технологій переробки сміття, що дає змогу отримувати теплову та електричну енергію», – пояснив Пантелеєв.