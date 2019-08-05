Сьогодні під Києвом випав сніг (фото)



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Сніг на Київщині 5 серпня 2019 р. Фото: Лаврентій Царук, Facebook

Cніг посеред літа може свідчити про глобальні зміни клімату

Сьогодні, 5 серпня, в Київській області випав невеликий сніг. Про це повідомив адвокат Лаврентій Царук на своїй сторінці у Facebook.

Він переконаний, що сніг посеред літа – свідоцтво глобальних змін клімату.

«Кілька годин тому біля моєї дачі недалеко від Києва випав сніжок. Спочатку я планував жартівливий пост, про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться», - написав Царук.

Він оприлюднив фото засніженої землі 5 серпня.

Як повідомлялося, в Україну після прохолодного липня йде потепління. Вже з вівторка, 6 серпня, повітря почне прогріватися, очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси.

Нагадаємо, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса. Це викликало зниження температури води у Дніпрі в межах Києва 17-го числа нижче +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за підсумками липня у столиці.