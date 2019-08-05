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    З середини тижня в Україну повернеться спека (карта)

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    З середини тижня в Україну повернеться спека (карта)

    За даними Діденко, дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України і може щось покапати на Луганщині, проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода

    В Україну  йде потепління. Вже з вівторка, 6 серпня, повітря почне прогріватися, очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Далі - вище. І в середині тижня вже будемо хекати та червоніти через +30 градусів (карта)», - зазначає синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    За даними Діденко, дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України і може щось покапати на Луганщині. Проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода.

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    «Південно-західний вітер злегка помахуватиме хвостом, 5-10 метрів за секунду. Тобто, отих штормових поривів вихідних днів не буде», - додала синоптик.

    У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична золота середина.

    «Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, стратегічні пледи тримайте неподалік, а ось вдень повітря вже почне прогріватися. Завтра в столиці очікується +23+25 градусів», - зазначила Діденко.

    «У середині тижня ви себе не впізнаєте - від ледь не пуховичків учорашніх знову стрибнуть на вас із шафи бретельки, рівний гул кондиціонерів, шовк, льон, сатин та лагідна віскоза - прийде спека», - підсумувала синоптик.

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