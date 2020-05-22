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    Сьогодні столицю знову штормитиме: очікується сильний вітер

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    Сьогодні столицю знову штормитиме: очікується сильний вітер

    Киянам радять разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні

    У п’ятницю, 22 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, 18 травня у Києві були сильні пориви вітру. Як повідомляв  «Главком», на вулиці Табірній у Шевченківському районі столиці вітер зірвав частину даху на гаражах. На вулиці Володимирській у центрі Києва вітер зламав величезне дерево.

    Також на проїжджу частину на вулиці Стеценка у Києві впало дерево.

    Деякі дерева у столиці вивертало з корінням. Загалом вітер повалив понад 30 дерев.


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