Сьогодні столицю знову штормитиме: очікується сильний вітер



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Киянам радять разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні

У п’ятницю, 22 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 18 травня у Києві були сильні пориви вітру. Як повідомляв «Главком», на вулиці Табірній у Шевченківському районі столиці вітер зірвав частину даху на гаражах. На вулиці Володимирській у центрі Києва вітер зламав величезне дерево.

Також на проїжджу частину на вулиці Стеценка у Києві впало дерево.

Деякі дерева у столиці вивертало з корінням. Загалом вітер повалив понад 30 дерев.



