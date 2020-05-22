Сьогодні столицю знову штормитиме: очікується сильний вітер
Киянам радять разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні
У п’ятницю, 22 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, 18 травня у Києві були сильні пориви вітру. Як повідомляв «Главком», на вулиці Табірній у Шевченківському районі столиці вітер зірвав частину даху на гаражах. На вулиці Володимирській у центрі Києва вітер зламав величезне дерево.
Також на проїжджу частину на вулиці Стеценка у Києві впало дерево.
Деякі дерева у столиці вивертало з корінням. Загалом вітер повалив понад 30 дерев.