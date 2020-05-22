Синоптики попередили про аномальну погоду на 22 травня



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22 травня в Україні буде не по-весняному холодно

Вночі на поверхні ґрунту прогнозують заморозки

Погода в Україні буде холодною й мокрою до кінця цього тижня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

22 травня стане дещо прохолодніше, слід очікувати вдень 12-14 градусів і дощів на території західних областей.

Вночі +2...+8 градусів, на Заході та в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10 +15 градусів.

Дощі найбільш ймовірні у північно-східній частині України. На Півдні та на Закарпатті - сонце.

На решті території - локальні дрібні дощі чергуватимуться із проясненнями.

В Києві також сьогодні буде холодно, вдень не вище +10...+13 градусів. Можливі дощі.

Синоптик зазначила, що 22 травня - літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням.

«Тому народні прикмети залишаємо почуттям та емоціям, Миколи та їхні друзі можуть завтра погрітися святковим законним способом, а прислухаємося серйозно - до професійних прогнозів погоди», – пише синоптик.

В суботу настане штиль з вітром 3-8 м/с, але накрапувати буде по всій країні, крім Заходу, де трохи потеплішає (+14+18), на Півдні буде +12+16, а на решті частини України +10+15.

У неділю, 24 травня, грози прийдуть на Захід, Вінницьку та Житомирську області, ніч там стане тепліше (+6+8), на інших територіях прояснення, по всій країні потеплішає (+14+18 градусів).