Солодкі персики та хрумкі огірки: у Києві тривають ярмарки (адреси)

На ярмарках пропонуються фрукти та овочі

Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цього тижня, з 3 по 8 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки пройдуть:

3 серпня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

4 серпня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

5 серпня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

у Подільський район – вул. Юрківська, 25

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

6 серпня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Подільський район – вул. Івана Виговського, 10-12, вул. Полкова, 72;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

8 серпня (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, 7-8 серпня у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки триватимуть:

7 серпня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

8 серпня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, реалізація швидкопсувних продуктів на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена. Обмеження стосуються продажу м’ясних, рибних, молочних продуктів, ковбасних та кондитерських виробів із крему.