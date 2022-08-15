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Соцмережі обурені, як відома мережа супермаркетів пакує продукти (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Соцмережі обурені, як відома мережа супермаркетів пакує продукти (фото)
фото ілюстраційне

Магазин розфасував в окреме пакування усі види овочів та фруктів

Мережа супермаркетів «МегаМаркет» наразилася на критику через надмірне використання пластикової упаковки для фруктів та овочів. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

«Мережа магазинів «МегаМаркет» вирішила, певно, встановити рекорд з об'ємів продукування неперероблюваних пластикових відходів. Бо не можна по іншому пояснити пакування кожної морквини чи помідора у пластиковий контейнер та стрейч-плівку», – написав користувач Facebook Олександр Соколенко, уточнивши, що йдеться про магазин на вулиці Антоновича, 50 у Києві.

Соцмережі обурені, як відома мережа супермаркетів пакує продукти (фото) фото 1

Чоловік також звинуватив мережу магазинів у систематичному порушенні закону 1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Як видно з оприлюднених фото, усі види овочів та фруктів, а також морепродукти розподілені в індивідуальні упаковки невеликого обсягу.

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Як відомо, з лютого в Україні набула чинності ухвала Кабміну про мінімальні ціни на пластикові пакети. За правилами, продавати кульки без ручок та бічних складок не можна дешевше 2 грн, а з ручками та складками – 3 грн.

Але нова ухвала уряду стосується виключно пакетів завтовшки 50 мікрометрів (мкм). Тобто в цю категорію потрапляють лише порівняно великі «маєчки», а не ті, що зазвичай висять в овочевих відділах супермаркетів. Проте «овочеві» кульки теж не можна надавати безкоштовно – така норма діє ще з 10 грудня 2021 року.

Тому великі торгові мережі ще на початку зими встановили символічні ціни на маленькі пакетики від 1 коп. у «Варусі» до 12 коп. в АТБ. Коли стали відомі подробиці ухвали Кабміну про мінімальні ціни, ці ціни міняти не стали. Наприклад, у чеку з «Фори» від 1 лютого значиться пакетик за 10 коп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відома мережа супермаркетів здивувала цінами на абрикоси. Дороговизну окремих овочів та фруктів у «Сільпо» намагаються замаскувати за допомогою хитрих маркетингових ходів

Також відомо, що попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема на фрукти та овочі. 

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Теги: пластик Київ магазин продукти

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