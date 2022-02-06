Із березня пластикові пакети стануть «золотими»: скільки будемо платити

Незабаром в Україні знову зміняться ціни на торбинки

Незважаючи на встановлені мінімальні ціни на пластикові пакети від 2 грн і вище, маленькі кульки для пакування овочів та солодощів у магазинах продовжують продавати по 1-12 копійок. Водночас фактично супермаркети не порушують жодних правил – просто ці пакети виявилися тоншими за 50 мкм, і нові норми на них не поширюються. Про це пише «Обозреватель».

Мінімальні ціни на таке пакування встановлювати не стали, адже вже з 10 березня тонкі поліетиленові пакети мають зникнути з торгових точок. На зміну їм прийдуть крохмальні та паперові аналоги, які можна роздавати безкоштовно. Ціни на деякі товари через це можуть поступово підвищитися через зростання торгових націнок, але сильно переплачувати, ймовірно, не доведеться.

Такі вимоги прописані у законі 1489-IX щодо обмеження обігу пластикових пакетів.

За скільки продають пакети після 1 лютого

З лютого в Україні набула чинності ухвала Кабміну про мінімальні ціни на пластикові пакети. За правилами, продавати кульки без ручок та бічних складок не можна дешевше 2 грн, а з ручками та складками – 3 грн.

Але нова ухвала уряду стосується виключно пакетів завтовшки 50 мікрометрів (мкм). Тобто в цю категорію потрапляють лише порівняно великі «маєчки», а не ті, що зазвичай висять в овочевих відділах супермаркетів. Проте «овочеві» кульки теж не можна надавати безкоштовно – така норма діє ще з 10 грудня 2021 року.

Тому великі торгові мережі ще на початку зими встановили символічні ціни на маленькі пакетики від 1 коп. у «Варусі» до 12 коп. в АТБ. Коли стали відомі подробиці ухвали Кабміну про мінімальні ціни, ці ціни міняти не стали. Наприклад, у чеку з «Фори» від 1 лютого значиться пакетик за 10 коп.

Ціни на великі пакети, які продаються вже на касі, справді відповідають мінімальним. Наприклад, АТБ пропонує їх від 3 грн і дорожче.

Як платитимемо з 10 березня і чи зростуть ціни

Відповідно до вимог закону, з цієї дати в магазинах мають залишитися лише платні «товсті» пакети (понад 50 мкм). Подальше зростання цін на ці пакети ні законом, ні рішеннями уряду поки що не передбачено.

Звичайно, магазини можуть їх підвищити через інфляцію, але з огляду на серйозну конкуренцію на ринку продуктового ритейлу і те, який ажіотаж серед українців викликало подорожчання пакетів, шанси на втілення такого сценарію найближчим часом не є великими.

Платні поліетиленові кульки можна буде замінити на безкоштовні біорозкладні – з крохмалю або поліактиду. А от оксорозкладні пакети підпадуть під ту ж заборону, що і звичайні поліетиленові – по суті це той же пластик, тільки покритий спеціальним розчином.

Варто зазначити, що крупи, цукор, сіль та інші сипучі продукти, а також м’ясо та рибу можна буде безкоштовно пакувати у тонкі пластикові пакети. Такий дозвіл діятиме до 2023 року. До того часу торговці мають вигадати альтернативи. Наприклад, можна використовувати ті ж самі крохмальні пакети.

Ще один варіант – паперові пакети. Вони і нині є в деяких мережах супермакертів, щоправда, використовуються переважно не для овочів та фруктів, а для випічки. Поки що вони є безкоштовними, і можна розраховувати, що це не зміниться після 10 березня.

До речі, в АТБ вже заявили, що найближчим часом не збираються використовувати паперові пакети. Замість них будуть багаторазові пакети з нетканки та одноразові з крохмалю.

«На зміну пластиковим так званим пакетам-«майкам» прийдуть пакети, що повністю розкладаються, і багаторазові пакети – «майки» зі спанбонду. Паперові пакети для упаковки товарів торгова мережа АТБ поки вводити не планує», – поділилися планами в компанії.

Звісно, повністю безкоштовних пакетів не існує. Як і до запровадження нових правил, ціни на пакети закладатимуть у загальну націнку товарів. І це може призвести до подорожчання, адже нові види упаковки будуть дорожчими для самих магазинів.

Якщо одна пластикова «майка» у роздріб коштує близько 1 грн, то крохмальний аналог такого ж розміру – вже 5 грн. Паперові пакети обходяться в 3-4 рази дорожче за пластикові. Така різниця в ціні між пластиком та альтернативами, за підрахунками фахівців, може призвести до поступового збільшення торговельної націнки на 3%.

Найімовірніше, це стосуватиметься лише «бюджетних» торгових мереж, бо дорогі супермаркети і так використовують вищі націнки (зокрема, і заради сервісу), а тому можуть дозволити собі «дарувати» клієнтам пакети. Крім того, таке подорожчання магазини не зможуть поширити на соціальні товари, націнку на які обмежено за допомогою державного регулювання.

Паперові пакети важкі. Чи доведеться переплачувати за вагу продукту?

Справді, пакунки з паперу важать більше, ніж зі звичайного пластику. Однак у разі маленьких кульочків різниця невелика: згідно з розрахунками виробників, вага невеликої та дуже тонкої «майки» з поліетилену становить близько 1 грама, а паперового пакета аналогічного розміру – приблизно 3 грами.

При цьому якщо «маєчка» буде товстішою, її вага може сягати і 5-7 грамів. Стільки важить досить місткий крафт-пакет.

Тобто за вартості картоплі 8,25 грн/кг ціна пластикової «маєчки» під час зважування становитиме близько копійки, а паперового кулька – близько 2 коп. Різниця у вазі могла б суттєво вплинути на кінцеву ціну дуже дорогих продуктів, наприклад, червоної риби – з ціною 500 грн/кг переплата за пластиковий пакет становитиме 50 коп., а за паперовий – 1,5 грн.

Однак для риби та м’яса звичайні поліетиленові пакети все ще можна використовувати безкоштовно. Це правило зміниться лише до 2023 року, але й тоді навряд чи пакуватимуть рибу в папір, адже він розмокає. Найімовірніше, будуть використовувати біорозкладні пакети.

Що робити, якщо магазин порушує правила

Виконання нових вимог уповноважена контролювати Держпродспоживслужба. Відповідно, про порушення можна повідомляти на телефони її гарячої лінії (044-364-77-80, 050-230-04-28).

За продаж пакетів за цінами нижчими за мінімальні або безкоштовну роздачу в непередбачених законом випадках торговим точкам загрожують штрафи. Причому покарання посилюватиметься:

з 10 грудня 2021 року штраф становить 1700-3400 грн, а за повторне порушення – 3400-8500 грн;

з 10 березня 2022 року штрафи зростуть до 8500-17 тис.грн, у разі повторного порушення – до 17-34 тис. грн

Зазначимо, ще з 10 грудня минулого року в Україні запроваджено заборону на безоплатну реалізацію пластикових пакетів у магазинах. Тепер навіть надтонкі пакети коштують грошей.

Нагадаємо, з 10 лютого в Україні запрацював закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Згідно із законом, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

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