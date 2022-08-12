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Ціни овочів і фруктів в Україні та світі: що подорожчало найбільше

Надія Клочко
glavcom.ua
Ціни овочів і фруктів в Україні та світі: що подорожчало найбільше
У більшості країн світу ціни на овочі та фрукти зростають
фото з відкритих джерел

Найбільше від початку року в Україні подорожчала цибуля

Попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема й на продовольчі товари. Аналітики Picodi.com проаналізували зростання цін на найпопулярніші фрукти та овочі й склали рейтинг серед 94 країн світу.

Ціни на овочі і фрукти у світі

Для порівняння вартості овочів та фруктів аналітики вибрали картоплю, помідори, цибулю, салат, апельсини, банани і яблука. Серед 94 країн, що увійшли до рейтингу, перше місце за загальним зростанням цін на вищезазначені продукти зайняла Туреччина. Умовний кошик цих фруктів та овочів з січня по липень 2022 року подорожчав на 72,2%. На другому і третьому місці по зростанню цін знаходяться Білорусь та Росія: 33,4% і 27,3% відповідно. У Білорусі найбільше подорожчали помідори (52%), а в Росії – картопля (45%).

Україна з загальним зростанням цін на 19,9% розташовується в цьому рейтингу на 6 місці.

«Попри загальну тенденцію, в нашому рейтингу є країни, в яких вартість вищезгаданих продуктів знизилася. Лідерами в цьому плані стали Еквадор, Домінікана і Болівія. У цих країнах вартість умовного фруктово-овочевого кошика зменшилася на 5,3%, 5,5% і 7,1% відповідно. Втім в Еквадорі та Домінікані зросла вартість салату», – зазначають аналітики.

Якщо ж розглядати кожен продукт окремо, то яблука найбільше подорожчали в Андоррі (82%), банани – в Білорусі (47,7%), а картопля (84%), апельсини (50,5%), помідори (121,6%), цибуля (72,8%) і салат (83,7%) – в Туреччині.

Ціни овочів і фруктів в Україні та світі: що подорожчало найбільше фото 1

Ціни в Україні

Як уже згадувалося, найбільше в Україні подорожчала цибуля. Її середня вартість зросла з 9,78 грн до 15,72 грн, тобто на 60,7%. Також відчутно подорожчали помідори: з 39,12 грн до 58,46 грн. При цьому яблука в країні подешевшали на 16,9% – їх вартість знизилася з 22,8 грн до 18,94 грн. Загальна вартість всіх розглянутих продуктів в січні становила 174,2 грн, а в липні зросла на 19%, аж до 207,4 грн.

Ціни овочів і фруктів в Україні та світі: що подорожчало найбільше фото 2

Для свого дослідження аналітики використали дані з сайту numbeo.com, де інформація збирається тисячами користувачів з усього світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як змінилися ціни на м’ясо в супермаркетах України протягом року. Суттєве подорожчання спіткало всі види свіжої охолодженої продукції: птицю, яловичину, свинину, баранину та крольчатину. Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.

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Теги: овочі фрукти ціни

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