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    Спалах коронавірусу у Києві: за добу 118 нових хворих

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    Спалах коронавірусу у Києві: за добу 118 нових хворих

    Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 283 хворих на коронавірус

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. 121 людина за минулу одужала. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

    «Іще в 118-ти мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 52 жінки віком від 18 до 84 років. Та 7 дівчаток від одного року до 16.  57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв. І двоє хлопчиків – дев"яти місяців та одного року. 

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    Також мер повідомив, що наразі у медзакладах столиці сьогодні лікуються від коронавірусу 283 мешканці Києва.

    «Сьогодні в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають 283 хворих. Із них 19 дітей. 45 хворих – у важкому стані. 2 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Іще 38 пацієнтів – у медзакладах із підозрою на коронавірус», - повідомив Віталій Кличко.

    Віталій Кличко мер лікарня хвороби коронавірус
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